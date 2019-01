Familien mit schwer kranken Kindern müssen viel Zeit in Kliniken und Arztpraxen verbringen. Gerade bei seltenen Erkrankungen kommen noch lange Wegstrecken dazu, denn nicht immer ist der behandelnde Spezialist in derselben Stadt. Manchmal muss für eine kurze, aber notwendige Nachuntersuchung quer durchs Land gefahren werden. Ein deutschlandweites Pilotennetzwerk vermittelt schwer kranken Kindern, die aufgrund ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes auf die Hilfe anderer angewiesen sind, in solchen Fällen freie Flüge.