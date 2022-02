Krautsalat mit Saganaki

Die beiden Kohlsorten mit einem Messer in feine Streifen schneiden oder mithilfe eines Küchenhobels hobeln. Die Paprika entkernen und auch in feine Streifen schneiden, ebenso Karotte und Zwiebel. Zusammen in eine ausreichend große Schüssel geben.



Für das Dressing den Essig mit Olivenöl, Salz, Pfeffer, einer Prise Zucker und Zitronensaft vermischen. Über den Salat geben und verkneten, sodass der Kohl etwas an Struktur verliert. Mindestens für einige Stunden im Kühlschrank durchziehen lassen.



Für den Saganaki den Fetakäse trockentupfen. Das Ei in einer flachen Schale verquirlen und mit Paprikapulver und Salz würzen. Den Fetakäse erst rundherum in Mehl, dann in Ei und abschließend in Paniermehl wenden. Darauf achten, dass der Käse vollständig ummantelt ist, damit er nicht ausläuft. In ausreichend heißem Öl rundum knusprig braten, anschließend auf Küchenpapier entfetten.



Saganaki auf einem Bett aus Krautsalat anrichten und zusammen mit einigen Zitronenschnitzen und Petersilie servieren.