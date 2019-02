Wer mitten im Leben an Krebs erkrankt und als geheilt gilt, stellt sich die Frage: Kann der Krebs wiederkehren? Das hängt oftmals ganz entscheidend davon ab, in welchem Stadium der Krebs entdeckt wurde. Denn in einem sehr frühen Stadium ist das Risiko eher gering. Aber die Gefahr eines Zweittumors ist leicht erhöht, also die Gefahr an einer anderen Krebsart zu erkranken. Daher wird heute zu einer lebenslangen Nachsorge geraten.