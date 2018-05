Umweltsünde Kreuzfahrt

„Abgesehen davon, dass diese Stoffe in unseren Lungen landen, werden sie von Kreuzfahrtschiffen auch in die Arktis gebracht. Dort tragen sie laut NABU zur Erwärmung bei. Polar-Kreuzfahrten sind also besonders schädlich“, warnt Volker Angres, Leiter der ZDF-Umweltredaktion. „In der Industrie gelten in Europa strenge Auflagen. Nicht so in der Schifffahrt – da gibt es noch keine Vorschriften über den Schadstoffausstoß“, ergänzt er. Belastend sind die Schweröl-Abgase nicht nur auf hoher See und in Küstennähe, sondern auch im Hafen: Für die Stromversorgung laufen die Motoren auch dort – und das sorgt für schmutzige Luft.