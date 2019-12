Kryolipolyse

Wer kennt sie nicht, die kleinen lästigen Fettpolster, die einfach nicht weggehen wollen? Am Bauch, an der Hüfte oder am Oberschenkel. Eine relativ neue Methode verspricht Hilfe - und zwar mit Kälte.

Beitragslänge: 5 min Datum: 05.12.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 05.12.2020