Zytostatika wirken nicht nur auf die Krebszellen, sondern auf alle Zellen, die sich im Körper schnell teilen und so greifen einige auch die Zellen der Haarwurzeln an. Etwa 80 bis 90 Prozent von ihnen befinden sich immer in der Phase der Teilung. Wenn die Chemotherapie dort ansetzt, fallen die Haare etwa zwei bis vier Wochen später in unterschiedlicher Menge aus oder brechen dicht über der Wurzel ab. Oft sind auch Augenbrauen, Wimpern, Bart und Körperbehaarung betroffen. Je höher die Dosis der Medikamente, umso mehr muss mit dieser Nebenwirkung gerechnet werden.