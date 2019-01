In der Regel sind die Zinsgewinne beim Ansparen vergleichsweise unattraktiv. Dafür kann man sich später in der Darlehensphase zu einem verlässlichen, eher niedrigen Zinssatz Geld leihen. In der derzeitigen allgemeinen Niedrigzinsphase ist dieses Prinzip aber aus dem Gleichgewicht geraten: Kredite sind günstig zu haben, andererseits gibt es fürs Sparen kaum Zinsen. Vor allem langjährige Bausparer mit vergleichsweise günstigen Zins-Konditionen profitieren davon, den Vertrag als Anlage weiterlaufen zu lassen, bis die volle Bausparsumme angespart ist. Dies bringt die Bausparkassen offenbar so sehr in Bedrängnis, dass sie ihr Geschäftsmodell in Gefahr sehen und zunehmend versuchen, Altverträge loszuwerden: Schätzungen zufolge wurden seit 2015 bereits 250.000 Kündigungen verschickt.