Für den Teig Butter schmelzen und abkühlen lassen oder für die vegane Version Pflanzenöl verwenden. Geschmolzene Butter bzw. Pflanzenöl sorgt für Cookies mit einer weichen Textur! Mehl, Stärke, Backpulver, Natron, Gewürze und Vanille-Salz in einer großen Schüssel vermengen. Schokolade grob schneiden, mit Rosinen vermengen und zur Seite legen.



Butter oder Pflanzenöl in einer großen Schüssel mit den Zuckersorten verrühren. Vanille-Extrakt und Kürbispüree hinzugeben. Mehlmischung, Schokolade und Rosinen untermischen. Teig in ein luftdichtes Behältnis geben und 30 Minuten lang kaltstellen, damit er hydratisieren und das Gluten sich entspannen kann.