Süßes Kürbisbrot

Für die Füllung: In einer kleinen Schüssel alle Zutaten vermengen, zur Seite stellen.



Für den Teig: Mehl, Backpulver, Natron, Gewürze und Salz in einer großen Schüssel vermengen. In einer kleinen Schüssel die gehackte Schokolade mit den Datteln durchmischen. Den geriebenen Apfel in einer Schüssel zur Seite stellen.



In einer großen Schüssel die Eier mit dem Pflanzenöl aufschlagen, gefolgt von Ahornsirup, Zucker, Kürbispüree, Vanille-Extrakt, Ingwer, Orangenschale und Saft.



Die Mehl-Gewürzmischung mit einem Holzlöffel oder Gummispachtel unter die Kürbis-Masse heben, dabei nicht zu stark rühren. Die gehackte Schokolade und die Datteln unterheben, gefolgt von dem Apfel. Die Hälfte des Teigs in die Backform geben. Die Nussfüllung auf dem Teig verteilen. Den restlichen Teig darauf verteilen. Mit einem Messer oder Stäbchen den Teig mit der Füllung marmorieren. Etwa 45 Minuten backen. Nach 30 Minuten die Farbe prüfen und eventuell mit Backpapier abdecken. Gartest machen. 10 Minuten in der Backform abkühlen lassen. Aus der Backform nehmen und auf einem Kuchengitter vollständig auskühlen lassen.



Für die Glasur: Puderzucker mit Ahornsirup aufschlagen und auf den abgekühlten Kuchen auftragen.