Kürbisgnocchi mit Champignons

Egerlinge säubern, in Spalten schneiden und in heißem Olivenöl angehen lassen. In Streifen geschnittenen Radicchio durchschwenken, mit Salz und Pfeffer würzen, Röllchen von Frühlingszwiebeln ebenfalls unterziehen. Alles mit Parmesan bestreuen, nochmals durchschwenken, in tiefem Teller anrichten und mit Herbstblüten garnieren.