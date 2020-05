Kürbisschnecken

Den Kürbis entkernen, in kleine Stücke schneiden und in kochendem Wasser garen. Danach abtropfen lassen, pürieren und in einem Feinsieb nochmals gut abtropfen lassen. Vom Püree 200 Gramm abmessen. Zuerst die Butter, dann das Ei und die Buttermilch untermengen.



In einer großen Schüssel beide Mehlsorten, Zucker, Hefe, Salz und Natron vermengen. Die Kürbismasse mit der Küchenmaschine oder einem Handrührgerät mit Knethaken vier Minuten unterkneten, bis ein glatter und geschmeidiger Teig entsteht. Den Teig auf eine leicht bemehlte Arbeitsfläche geben und nochmals gut durchkneten.



Eine große Schüssel mit Butter ausreiben, den Teig hineinlegen, mit einem feuchten Küchentuch bedecken und eine Stunde gehen lassen, bis er sein Volumen verdoppelt hat.