Kulinarisches aus Herbstfrüchten

Zutaten

Menge variiert je nach Glasgröße

Walnüsse, grob gehackt oder Hälften

Akazienhonig oder einen anderen aromatischen regionalen Honig vom Imker



Zubereitung

Die Nüsse auf einem Backblech im Ofen bei 180 Grad oder in einer beschichteten Pfanne ohne Öl kurz anrösten, bis sie zu duften beginnen. Vollständig erkalten lassen.



Schichtweise mit dem gut zimmerwarmen Honig in ein dekoratives Glas geben. Darauf achten, dass sich keine Luftblasen bilden. Ist der Honig zu fest, in einem Wasserbad sanft erwärmen. Bis zum Verschenken mindestens drei Wochen zum Durchziehen verschlossen stehen lassen.



Schmeckt köstlich zu warmem Ziegenkäse mit Speck oder zur Käseplatte, in Joghurt gerührt oder aufs Müsli.