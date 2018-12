Kurz geschmorte Minutensteaks

Minutensteaks beidseitig anwürzen, kurz in heißem Olivenöl anbraten und herausnehmen. In der gleichen Pfanne Zwiebelwürfel angehen lassen, Tomatenmark zugeben, unterrühren und mit Kalbsfond auffüllen. Die Minutensteaks mit einlegen und Rosmarinzweige, gestoßene Wacholderbeeren, Pfefferkörner sowie Lebkuchengewürz zugeben und auf den Punkt garen. Brokkoliröschen in etwas Gemüsebrühe auf den Punkt dünsten, mit Salz und Pfeffer würzen. Gnocchi gut abtropfen lassen, in heißem Olivenöl kurz anbraten. Zwiebelringe mit Mehl bestäuben und in heißem Olivenöl goldbraun ausbacken. Minutensteaks auf flachem Teller anrichten, mit Sauce überziehen, Zwiebelringe darauf verteilen, Gnocchi und Brokkoli daneben anrichten, rote Kresse abschneiden und damit bestreuen.