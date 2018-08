Kurzsichtigkeit auf dem Vormarsch

Kurzsichtigkeit wird bei vielen Menschen vererbt. Das erklärt aber nicht den Anstieg der Myopie in Deutschland und anderen entwickelten Ländern. 1950 waren nur 10 Prozent der Deutschen kurzsichtig, heute sind es gut ein Drittel, 2050 sollen es etwa die Hälfte sein. Viele Studien haben gezeigt: je länger die Ausbildung, desto mehr Kurzsichtigkeit gibt es. So leiden laut der Mainzer Gutenberg-Gesundheitsstudie nur 25 Prozent der Menschen ohne Ausbildung an Myopie, aber 53 Prozent der Hochschulabsolventen.