Einsamkeit macht krank

Kuscheltherapie wurde lange Zeit belächelt. In Zeiten von Corona rückt das Thema aber zunehmend in den Fokus. Denn Berührungen bringen das, was vielen Menschen durch die Pandemie verloren gegangen ist. Aber was genau bedeutet "professionelles" Kuscheln?

