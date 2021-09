Lachsforelle im Röstimantel

Kartoffeln schälen und zusammen mit einem Teil der Rettiche reiben. Kurz stehen lassen, um das Zellwasser sowie die Stärke der Kartoffeln austreten zu lassen. In der Zwischenzeit die übrigen Rettiche in dicke Spalten schneiden und in einer Mischung aus Salz, Essig, Honig, Senfkörnern, Zwiebelpulver und Orangenabrieb weichkochen und abkühlen lassen.



Nun die Kartoffel-Masse ausdrücken, die Flüssigkeit abgießen und die Kartoffelstärke, die sich am Schüsselboden abgesetzt hat, zu den ausgedrückten Kartoffeln geben. Ein Eigelb hinzufügen sowie Haferflocken, um die Feuchtigkeit der Rösti-Masse zu steuern. Salzen und pfeffern.



Auch das Fischfilet salzen und pfeffern, dann beidseitig dünn mit der Rösti-Masse bedecken. In einer beschichteten Pfanne etwas Butterschmalz zerlaufen lassen. Bei milder Hitze zuerst die eine Seite kross ausbraten. Vorsichtig wenden und auch die andere Seite anbraten.



Zu den Rettichen noch etwas grob gehackten Dill geben, um den Salat abzurunden. Alles zusammen anrichten und sofort servieren.