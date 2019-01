Lachs im Speckmantel mit Oliven-Kritharaki

Lachsfilet mit Zitronensaft beträufeln, mit Pfeffer würzen und in heißem Olivenöl beidseitig auf den Punkt kross braten. Herausnehmen, mit Speck umwickeln, wieder in die Pfanne setzen, Zitronenthymian zum Aromatisieren zugeben und im vorgeheizten Backofen bei circa 80 Grad circa sechs bis acht Minuten durchziehen lassen.

Kritharaki-Nudeln in reichlich leicht gesalzenem Wasser circa 14 bis 16 Minuten auf den Biss kochen.