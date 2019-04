Marinierte Lachspralinen

Zwiebelwürfel in heißem Olivenöl glasig angehen lassen. Feine Würfel von Paprika, Auberginen und Zucchini zugeben und auch leicht angehen lassen. Gekochte weiße Bohnenkerne zufügen, mit Salz und Pfeffer würzen, Frühlingszwiebelröllchen und Tomatenwürfel unterheben, mit etwas Gemüsebrühe angießen, leicht köcheln lassen.



Lachswürfel in mäßiger Hitze mit Olivenöl angehen lassen und auf den Punkt ziehen lassen. Fein geschnittenen Bärlauch zugeben und mit etwas Zitronensaft ablöschen. Dann etwas Zitronenabrieb, Olivenöl und Chiliflocken zugeben. Halbierte Kirschtomaten kurz in Olivenöl anbraten und würzen. Das Bohnen-Paprikaragout in tiefem Teller anrichten und die marinierten Lachswürfel darauf verteilen. In der Mitte mit etwas Rucola garnieren, Tomaten rundum mit ansetzen.