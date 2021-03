Mehl mit Maismehl versieben, mit Ei, Mineralwasser, Olivenöl zu einem glatten Teig rühren, mit Salz und Pfeffer würzen und in wenig heißem Öl dünne Wraps beidseitig ausbacken.



Vom Eissalat den Strunk ausschneiden, Salat in Streifen schneiden, mit Sauerrahm, Joghurt, Dillspitzen vermengen, Wakame unterheben, mit Pfeffer würzen. Wraps auflegen, mit angemachtem Eissalat bestreichen, mit Lachsscheiben belegen, mit Dillspitzen bestreuen, einrollen, in Backpapier wickeln und im Kühlschrank anziehen lassen – oder kurz anfrosten. Danach in circa drei Zentimeter dicke Scheiben schneiden, auf einem flachen Teller anrichten, mit Radieschenkresse ausgarnieren.



Dieses Gericht ist pescetarisch. Tipps zum nachhaltigen Fischkauf finden Sie auf den Seiten des WWF und bei Greenpeace.