In einen Schnellkochtopf (mit einem normalen Topf vervielfacht sich die Garzeit) grob gehackte Zitronengrasstangen, Zitronenschale und -saft, Sojasauce, Apfelsaft, Knoblauch, Chili und Ingwer, Koriander, Sternanis und Szechuan-Pfeffer sowie etwa fünf Esslöffel Honig geben. Nun den leicht eingeritzten Schweinebauch im Ganzen in den Topf legen. Topf verschließen und zum Kochen bringen. Das Ventil schließt sich und der Druckanzeiger kommt heraus. Nun Hitze so reduzieren, dass der Druckanzeiger gerade so draußen bleibt und für zehn Minuten unter Druck schmoren lassen.



Die Radieschen nur waschen, das Grün abschneiden und in feine Streifen schneiden. Wurzeln nicht abtrennen! Sie sind schmackhaft und dekorativ. Nun in einem Topf etwas Zucker in Sesamöl auflösen und Sternanis darin anrösten. Die Radieschen hinzugeben und mit einer Prise Salz würzen. Ablöschen mit Weißweinessig.