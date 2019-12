Lästige Mittelohrentzündung

Auch wenn es sich in der Regel nicht um einen medizinischen Notfall handelt, sollte eine Mittelohrentzündung von einem Experten, also von einem HNO-Arzt, untersucht und behandelt werden. Er untersucht das Ohr mit einem Mikroskop und die Nase sowie den Nasen-Rachen-Raum mit einem speziellen Winkel-Endoskop. Bei einer Entzündung ist das Trommelfell in der Regel rosa verfärbt und die Blutgefäße sind erweitert. Ein wässriger oder eitriger Erguss kann meist schimmernd durch das Trommelfell gesehen werden.



Auch ein Ultraschall zur Betrachtung der Nasennebenhöhlen kann gegebenenfalls notwendig werden. In speziellen Fällen von Mittelohrentzündungen können noch weitere diagnostische Verfahren nötig werden. Hierzu gehören spezielle Hörtests, Blutuntersuchungen im Labor, eine Computertomographie oder Röntgenuntersuchungen.