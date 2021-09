Lage in Washington nach den Ausschreitungen

Nach dem Sturm auf das Kapitol in Washington am Mittwoch laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Donald Trump hat sich indes in einer Rede erneut an die Bevölkerung gewandt. ZDF-Reporterin Alica Jung meldet sich mit den aktuellen Entwicklungen.

