Lammhackbällchen

Hokkaidokürbis entkernen, in Spalten schneiden und in heißem Olivenöl rundum angehen lassen. Sternanis, Zimtstange, Kardamomkapseln und Ingwerblättchen zugeben, mit leicht gebundenem Lammfond angießen, langsam garen lassen.



Lammhackfleisch mit Zwiebelwürfeln, fein gewürfeltem Knoblauch, Schafsquark oder Schmand, Eiern, gehackter Petersilie und Schnittlauchröllchen gut vermengen, mit Salz und Pfeffer würzen. Kleine Bällchen abdrehen und mit dem Daumen eindrücken. In die Kuhle Fetakäsewürfel geben und wieder verschließen. In sprudelnder Gemüsebrühe ziehen lassen, bis sie obenauf schwimmen. Danach herausnehmen, gut abtropfen lassen, in heißem Olivenöl rundum braten, Rosmarinzweige zum Aromatisieren zufügen.