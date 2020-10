Lammhackbällchen mit Koriander

Lammhackfleisch mit Zwiebelwürfel, fein gewürfeltem Knoblauch, geröstetem Sesam, Ziegenfrischkäse, gerebelten Koriander, gemahlenem Kardamom, Kreuzkümmel, Chiliflocken und Ei gut vermengen, mit Salz und Pfeffer würzen. Bällchen abdrehen, in sprudelndem Gemüsefond einlegen, ziehen lassen, bis sie obenauf schwimmen.



Zwiebelwürfel in Pflanzenöl glasig angehen lassen. Süßkartoffelwürfel, Paprikawürfel, Schnippelbohnen zufügen, mit anschwenken, mit etwas Fleisch- oder Gemüsebrühe angießen, klein geschnittenes Bohnenkraut, gerebelten Thymian zugeben, auf den Punkt dünsten lassen, mit Salz und Pfeffer würzen.



Bällchen gut abtropfen lassen, in heißem Pflanzenöl rundum anbraten, Chilisauce süß-sauer zugeben, etwas glasieren lassen, mit Chiliflocken bestreuen. Bohnen-Gemüseragout als Bett in tiefem Teller anrichten, Bällchen daraufsetzen, mit abgeschnittener roter Kresse bestreuen.