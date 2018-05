Bohnen an beiden Enden etwas abschneiden, in leicht sprudelndem Salzwasser auf den Biss kochen. Zwiebeln in heißem Olivenöl glasig angehen lassen, Bohnen zugeben, mit anschwenken und mit Salz und Pfeffer würzen. Tomatenrispen in heißem Olivenöl anbraten und würzen. Speck im Ofen trocknen. Von der Haxe den Bindfaden entfernen, in Scheiben schneiden, Soße abseihen, über die Haxe geben, Bohnen und Tomatenrispe mit anrichten. Speckscheiben obenauf legen.