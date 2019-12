Lammrücken mit Minze-Walnussbrotkruste

Lammrücken in heißem Olivenöl kurz scharf anbraten, in eine Pfanne setzen. Kalbsbrät oder Bratwurstbrät ausgestreift mit kleingewürfeltem Walnussbrot gut vermengen, grob gehackte Minze hinzugeben, mit unterheben. Masse auf den ausgekühlten Lammrücken auftragen, etwas andrücken, glattstreichen. Mit Thymianzweig in der Pfanne im vorgeheizten Backofen bei 170 Grad Celsius circa zehn bis zwölf Minuten garen.



Blanchierte Brokkoliröschen in aufgeschäumter Kräuterbutter anschwenken, gerösteten Sesam hinzufügen, abschmecken.



Gekochte, durchgedrückte Kartoffeln mit Eigelben und Maronenpüree gut vermengen, mit Salz und Pfeffer würzen. Masse in einen Spritzbeutel mit Sterntülle füllen, auf eine mit Backpapier ausgelegte Backpfanne Rosetten spritzen, im vorgeheizten Backofen mit dem Lammrücken fertig garen.



Lammrücken in schräge Scheiben schneiden, auf erhitztem Lammfondspiegel auf flachem Teller anrichten, Brokkoliröschen daneben ansetzen, Kartoffelrosetten mit anrichten, mit frischen Cranberries bestreuen.