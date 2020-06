Aus der halben Mehlmenge und den restlichen Teigzutaten zuerst einen Vorteig anrühren. Diesen dann an einem warmen Ort circa eine halbe Stunde ruhen und quellen lassen. Oder den Teig in einen auf 35 Grad vorgeheizten Ofen stellen. Anschließend den Teig kneten und so viel Mehl zugeben, dass er sich von der Schüssel löst und eine kompakte Masse bildet. Weitere 30 Minuten gehen lassen, dadurch entspannt sich der Teig. (Diese Schritte kann man sogar schon mehrere Tage in Voraus machen. Den Teig dann in einem verschlossenen Gefäß im Kühlschrank reifen lassen.)