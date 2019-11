Lasertherapie bei Krampfadern

Diese OP-Technik wurde bereits im Jahr 1906 erstmals durchgeführt und gilt bis heute als Standardtherapie bei der Behandlung von Krampfadern. Bei der Stripping-Operation, die meistens unter Vollnarkose durchgeführt wird (unter Umständen kann sie auch mit einer Lokalanästhesie erfolgen), wird zunächst ein Schnitt in der Leiste vorgenommen, sodass der Chirurg an die Krosse gelangen kann. Im nächsten Operationsschritt werden die tiefe Vene sowie die Seitenäste, die in die Krosse münden, abgebunden und durchtrennt. Bei dieser sogenannten Crossektomie muss der Chirurg sicherstellen, dass er keinen Venenstumpf stehen lässt, da sich hieraus ein Rezidiv entwickeln könnte. Nachdem auch das untere Ende der Krampfader entweder am Knöchel oder in der Kniekehle abgebunden und durchtrennt wurde, wird eine Metall- oder Plastiksonde in die Krampfader geschoben und an der Sonde aufgewickelt. Dann wird die Sonde mitsamt der Krampfader aus dem Bein herausgezogen, also „gestripped“.