Latte mal anders

Den Haferdrink warm aufschäumen und in ein hohes Glas geben. Ein TL Matchapulver mit etwas heißem, nicht kochendem Wasser in einer Schale aufgießen und mit einem Matcha-Besen aufschlagen, bis das Pulver sich aufgelöst hat.



Das aufgelöste Pulver langsam in das Glas mit dem Haferdrink gießen. Mit Schaumkrönchen und Kakaopulver garnieren.