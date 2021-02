Zubereitung (25 Minuten, ohne Garzeiten)

Den Lauch so zuschneiden, dass er genau in die Cannelloni passt. Durchmesser gegebenenfalls durch Abnehmen einzelner Schichten anpassen. Zuschnitte dann in Olivenöl anbraten, eine Knoblauchzehe und etwas Rosmarin mitbraten, Salzen und pfeffern. Lauch-Zuschnitte in Cannelloni stecken und in eine Auflaufform legen. In der Pfanne die Kirschtomaten kurz anbraten und über die Cannelloni geben.



Cashewkerne zusammen mit zwei Knoblauchzehen zehn Minuten in Gemüsebrühe kochen. Grün des Porrees sowie Abschnitte zugeben und weitere drei Minuten durchkochen. Aus der Brühe in den Mixer geben und gut durchpürieren. Konsistenz der Sauce durch Zugabe von Brühe und Olivenöl steuern: Sie sollte eher dickflüssig sein. Würzen mit Selleriepulver, Oregano und Pfeffer. Salzgehalt vorher abschmecken - die Cashewkerne waren ja bereits gesalzen.



Über die Cannelloni geben und im Backofen bei 220 Grad etwa 20 Minuten backen. Tritt eine Bräunung bereits früher ein, sollte man die Hitze dann auf 140 Grad reduzieren, damit die Nudeln garen können. Wer mag, kann Grissini dazu servieren.