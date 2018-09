Schritt für Schritt zum Ziel

Besonders wichtig ist es, sich konkrete Ziele zu stecken. Jan Fitschen: „Einsteiger können ihre Lauf-Tage fest in den Kalender eintragen oder sich vornehmen, fünf Kilometer innerhalb von zwei Monaten zu laufen.“ Musik ist für viele Personen ebenfalls ein großer Motivationsfaktor. Wer sich alleine nicht aufraffen kann zu laufen, verabredet sich am besten mit Freunden oder Bekannten. „Eventuell organisiert sogar der eigene Betrieb oder die Firma bereits Laufveranstaltungen, an denen man teilnehmen kann“, so Jan Fitschen. Nach der absolvierten Einheit hilft es, die Erfolge aufzuschreiben.