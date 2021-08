Lauwarmer Nudelsalat mit Grillgemüse

Für das Dressing die beiden Tomaten einritzen und auf dem Grill Hitze nehmen lassen. Knoblauch und Thymian zusammen mit Olivenöl in einen Mixbecher geben. Salzen, pfeffern, die angegrillten Tomaten hinzufügen und zu einer geschmeidigen Masse pürieren. Einen kleinen Teil als Marinade beiseitestellen, den Rest mit Balsamico und Zitronenabrieb zu einem Dressing weiterverarbeiten.



Den Schafskäse auf einem Bett aus Zwiebelringen, Chilischoten und einigen Oliven in feuerfeste Schalen oder eine geeignete Pfanne geben. Das Ganze auf dem Grill erhitzen, bis der Käse leicht bräunt und langsam weich wird.



Die Zucchini und die Aubergine in grobe Stücke schneiden, die Paprika in Segmente teilen. Das Gemüse marinieren und auf dem Grill bräunen. Maiskölbchen, übrige Oliven und halbierte Kirschtomaten mitgrillen, hierzu Grillkörbchen oder eine geeignete Eisen-Pfanne verwenden. Das Gemüse vorab salzen und pfeffern.



Die Farfalle nach Packungsanleitung im Salzwasser zubereiten, hierbei die Erbsenschoten die letzten drei Minuten mitkochen.



Nun die Nudeln mit dem Grillgemüse kombinieren und mit dem Dressing marinieren. Das Ganze lauwarm mit dem Schafskäse servieren.