Leben in einer Demenz-WG

Die ersten Demenz-WGs in Deutschland entstanden Mitte der 1990er Jahre in Berlin als Alternative zum Pflegeheim. Heute gibt es solche speziellen Wohngemeinschaften in ganz Deutschland. Dabei leben etwa 6 bis 12 Personen in einer großen Wohnung zusammen, wobei jeder sein eigenes Zimmer hat. In der Regel können Menschen mit Demenz bis zu ihrem Lebensende in der WG wohnen, auch wenn der Pflegebedarf stark zunimmt.