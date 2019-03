Leben mit chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen

Bei Morbus Crohn handelt es sich um eine chronische, in Schüben verlaufende Krankheit. Sie kann den gesamten Magen-Darm-Trakt, also von der Speiseröhre bis zum Rektum, befallen. Besonders häufig ist der Übergang vom Dickdarm zum Dünndarm betroffen. Der Magen-Darm-Trakt ist abschnittsweise und nicht durchgehend betroffen, also zum Beispiel ein Teil im Dünndarm und ein weiterer Teil im Dickdarm. Bei Morbus Crohn sind nicht nur die oberflächlichen, sondern auch die tiefer liegenden Schleimhautschichten des Darms betroffen.