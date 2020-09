Leben mit Endometriose

Bei der Erkrankung Endometriose siedeln sich Endometriumzellen - Zellen der Gebärmutterschleimhaut - außerhalb der Gebärmutter an. Vermutlich über die Eileiter gelangen sie an die Eierstöcke und in die Bauchhöhle. So entstehen Endometrioseherde, die sehr schmerzhaft werden können. Denn die Schleimhautzellen bauen sich, hormonell stimuliert durch den monatlichen Menstruationszyklus, ebenso auf, wie die Schleimhautzellen in der Gebärmutter. Der Unterschied: sie können nicht abbluten. So entwickeln sich Zysten, die bis zu zehn Zentimeter groß werden können. Innerhalb dieser Zysten sammeln sich Blutzellen an, gerinnen und verklumpen zu einer dickflüssigen, bräunlichen Flüssigkeit. Daher nennt man sie auch Schokoladenzysten.