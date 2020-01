Leben mit Prosopagnosie

Forscher gehen davon aus, dass der Vorgang der Gesichtserkennung und -identifikation in drei miteinander verbundenen Hirnarealen stattfindet. Bei Prosopagnostikern scheint es so zu sein, dass die Hirnareale an sich funktionieren, aber nicht so gut miteinander verschaltet sind, wie bei nicht Betroffenen. Das heißt, die Kommunikation zwischen den Hirnarealen funktioniert nur eingeschränkt. Das Verarbeiten von Gesichtern funktioniert in vielerlei Hinsicht durchaus, aber das Identifizieren, der Zugriff beziehungsweise die Zuordnung auf gespeicherte Informationen hingegen nicht wirklich gut.