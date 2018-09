Leben nach dem Herzinfarkt

Ernährungspyramide der Deutschen Gesellschaft für Ernährung Quelle: wikicommons, Targan

Nach einem Herzinfarkt kämpfen Patienten bei der Ernährung an mehreren Fronten gleichzeitig: zum einen gegen Übergewicht, zum anderen gegen Cholesterin und andere entscheidende Faktoren. Gesunde Ernährung fängt schon beim Einkauf an. Bereits hier entscheidet sich, was später zu Hause auf dem Tisch landet.



Wichtig dabei ist vor allem, dass die einzelnen Nahrungsmittel, wie beispielsweise Gemüse, Fleisch, Käse oder Süßigkeiten, in einem gesunden Verhältnis zueinander stehen. Auskunft darüber, wie sich eine ausgewogene Ernährung zusammensetzt, gibt die Ernährungspyramide der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE). Hier werden die einzelnen Komponenten der Mahlzeiten und das empfohlene Mengenverhältnis zueinander dargestellt.