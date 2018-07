Leben nach dem Schlaganfall

An die Akutphase der Behandlung schließt sich die Rehabilitation an. Diese erfolgt in der Regel stationär. Hier lassen sich bei vielen Patienten mit Behinderungen erhebliche Besserungen erzielen, zum Beispiel beim Laufen oder Sprechen. Aber auch nach Abschluss dieser Rehabilitation sollten anhaltende Funktionsausfälle weiter therapiert werden.