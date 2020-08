Lebensbedrohliche Lungenembolie

Bei einer Lungenembolie verstopft ein Gerinnsel ein Blutgefäß in der Lunge. Dadurch gelangt zu wenig Blut in die Lunge und in der Folge zu wenig Sauerstoff in den Rest des Körpers. Es kommt zu Atemnot und Herzrasen.

