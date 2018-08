Lebensmittelinfektionen vermeiden

Bei der Zubereitung sollten Lebensmittel gut gewaschen und auf unterschiedlichen Brettern zubereitet werden. Gerade Geflügel- oder Hackfleisch sollte möglichst schnell zubereitet werden. Beim Grillen oder Braten in der Pfanne ist es wichtig, das Fleisch gut durchzubraten: Am Besten mindestens zehn Minuten bei minimal siebzig Grad. So können Erreger abgetötet werden. Das Fleisch sollte im Anschluss zügig verzehrt werden. Wichtig ist auch, Teller und anderes Geschirr gut abzuspülen und das Spülwasser regelmäßig zu wechseln. Im Anschluss ist das Händewaschen ebenso wichtig, wie das Wechseln und Waschen der Geschirrtücher; und das am Besten bei mindestens sechzig Grad.