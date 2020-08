Lebensmittelinfektionen vermeiden

Ein Problem ist, dass die Ansteckungsgefahr mit den Bakterien für die Menschen nicht direkt erkennbar ist. Salmonellen- und Campylobacter-Bakterien kann man weder sehen noch riechen oder schmecken. Die Bakterien wandern im Körper über die Speiseröhre und den Magen in den Darm und siedeln sich in der Schleimhaut an. Dort setzen sie unter anderem Giftstoffe frei und rufen Beschwerden hervor. Die Symptome sind bei beiden Erregern ähnlich: Durchfall, Erbrechen, eventuell Kopfschmerzen, Fieber und Schüttelfrost. Hinzukommen meist Erschöpfung, Kraftlosigkeit und starker Flüssigkeitsverlust. Ein geschwächtes Immunsystem begünstigt dabei einen langwierigen und stärkeren Verlauf der Erkrankung.