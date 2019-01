Von Legenden und echten Tieren

Aus weltlicher Sicht galt der Gründonnerstag als Termin, an dem Schuldner ihre Zahlungen an die Gläubiger leisten mussten. Es gibt Belege dafür, dass diese Schulden mit Eiern und Hasen beglichen wurden. Außerdem wurde der von Schulden freie Mann mit einem Hasen verglichen, der nicht vom Hund gehetzt wird. Dazu kommt die Tatsache, dass der an sich scheue Hase im Frühjahr zur Futtersuche in die Dörfer kam. In diesem Zusammenhang wurde ihm das Ablegen der Eier angedichtet. Ein weiterer Zusammenhang: Der Hase gilt als Mondtier und das Osterfest wird am ersten Sonntag des Frühlingsvollmondes gefeiert.