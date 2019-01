Leiharbeit: Ausbeutung oder Jobchance?

Die Leiharbeitsbranche hat in den letzten Jahren sehr hohe Zuwachsraten erlebt: Die Anzahl der Leiharbeitnehmer in Deutschland ist seit dem Jahr 2000 um das Dreifache gestiegen. „Es ist allerdings festzustellen, dass der Anstieg seit circa 2010 abflacht“, sagt Jens Niehl, Fachanwalt für Arbeitsrecht. Aus seiner Sicht hängt dies mit der Stärkung der Leiharbeitnehmer durch die Rechtsprechung und den Gesetzgeber zusammen. So würden die Möglichkeiten, Leiharbeitnehmer mit einer geringeren Vergütung als die Stammbelegschaft zu beschäftigen, zusehends begrenzt. „Vor wenigen Jahren wurde zum Beispiel das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz geändert“, sagt Niehl.