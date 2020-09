Der Leistenbruch ist für den Experten meist mit einer einfachen körperlichen Untersuchung zu erkennen. Während der Patient hustet, befühlt der Arzt mit den Fingern den Leistenkanal und erkennt die sichtbare Beule. Er kann die Ausstülpung in der Bauchwand ertasten. Andere Verfahren der Diagnostik, wie zum Beispiel Kernspin oder CT, kommen meist nur zum Einsatz, wenn Beschwerden im Bereich der Leiste nicht zur Symptomatik eines Leistenbruchs passen. So können zum Beispiel eine Erkrankung im Bereich des Hodens (wie Hodenkrebs), ein Bandscheibenvorfall oder eine Erkrankung im Bereich der Lendenwirbelsäule festgestellt oder ausgeschlossen werden. Behandelt wird ein Leistenbruch in der Regel mit einem chirurgischen Eingriff. Bei Kindern und Jugendlichen kommt dafür unter Umständen eine Stabilisierung mit körpereigenem Gewebe in Frage.