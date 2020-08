Zwei Frauen, ein Kinderwunsch

Ist die Hormonkonzentration der Patientin im Gleichgewicht, also produziert sie genügend männliche und weibliche Hormone, kann in der Regel eine Insemination durchgeführt werden. Es erfolgt dann vorab keine Hormonstimulation. Der Ablauf: Zwischen dem zehnten und zwölften Zyklustag wird eine gynäkologische Ultraschalluntersuchung durchgeführt. Dabei wird die Größe der Eibläschen, in dem sich die Eizelle befindet, und die Dicke der Gebärmutterschleimhaut kontrolliert. Dabei orientieren sich die Ärzte an folgenden Richtwerten: Die Eibläschen sollten etwa 18 bis 20 Millimeter groß sein, die Schleimhaut sollte etwa sechs bis sieben Millimeter dick sein. Diese Richtwerte sind aber sehr individuell und hängen immer von der gesundheitlichen Verfassung der Patientin ab. Dann wird der Eisprung mit einer Spritze ausgelöst und etwa 36 Stunden später wird die Befruchtung im Kinderwunschzentrum durchgeführt. Dafür wird die Spermaprobe aufgetaut und in einen sehr dünnen Katheter gezogen. Dieser wird in die Gebärmutter eingeführt und die Spermien werden dort platziert. Etwa zehn Tage später kann man mit einem handelsüblichen Schwangerschaftstest feststellen, ob die Insemination erfolgreich war.