Verbraucher | Volle Kanne - Letzte Schicht für Mike Pallenberg

Mike Pallenberg ist Bergmann - so wie sein Großvater und sein Onkel früher. Auf der Zeche Prosper in Bottrop wird er seine letzte Schicht absolvieren. "Immer nah an der Kohle, da bin ich mit Herz und Seele dabei", sagt der Dortmunder.