Liebstöckel-Piccata von der Pute

Putenbrust portionieren, würzen und, statt in Mehl, in Liebstöckelpulver wenden. Dann in die Piccata-Masse legen. Eine Pfanne mit Backpapier präparieren, leicht ölen und die Putensteaks hineinlegen. Bei mittlerer Hitze mehrfach wenden und Bräunung vermeiden. Eventuelle Löcher mit weiterer Piccata-Masse verschließen. Mit der übrigen Masse kann man weiter ummanteln oder kleine Puffer ausbacken. Darauf achten, dass das Geflügel vollständig durchgegart wird!



Aus den Dosentomaten, mithilfe von Olivenöl, Knoblauch, Lorbeer und Gewürzen, eine Tomatensauce kochen. Die Farbgebung durch Zugabe von Kurkuma verstärken und köcheln lassen. Anschließend grob pürieren. Die Kirschtomaten in einer Extra-Pfanne mit Olivenöl, dem Lorbeer und Knoblauch schwenken. Frisches Basilikum hinzufügen. Die Pasta nach Packungsanleitung kochen und al dente servieren. Anrichten mit gelber Sauce, grüner Piccata und den geschwenkten Tomaten, sowie einigen Liebstöckelblättern. Buon appetito da Mario!