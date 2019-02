Putenmedaillons mit dem Handballen leicht andrücken und eventuell leicht klopfen. In Öl von beiden Seiten kurz anbraten, auf ein Blech legen und die Linsenmasse auftragen. Im vorgeheizten Backofen bei 165 Grad knapp acht Minuten überkrusten, dabei aber komplett durchgaren.



In dieser Zeit den in Scheiben geschnittenen Frühlingslauch in Öl angehen lassen, mit Sahne angießen und kurz reduzieren. Kurkuma zugeben, verrühren, mit Sauerrahm verfeinern und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Medaillons auf dem Frühlingslauch anrichten.