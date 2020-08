Linsen-Kräuterpflanzerl auf Paprika-Kritharaki

Kritharaki-Nudeln in leichtem sprudelndem Salzwasser circa 12 bis 14 Minuten kochen, abschütten. Kartoffeln säubern, kochen, abschütten, gut ausdämpfen lassen, schälen, durch die Kartoffelpresse drücken. Angeschwitzte Zwiebeln, gerösteten Sesam zugeben und vermengen. Gekochte Linsen mit unterheben, kleingewürfelte, getrocknete Feigen, Schnittlauchröllchen, gehackte Petersilie, gerebelten Zitronenthymian untermischen, mit Salz und Pfeffer würzen. Pflanzerl formen, in heißem Olivenöl beidseitig auf den Punkt ausbraten.



Paprika in kleine Würfel schneiden, in heißem Olivenöl angehen lassen, Kritharaki-Nudeln zugeben, unterziehen. Klein geschnittene Minze, Currykraut, Kardamom, Ingwerpulver, Chiliflocken, gemahlenen Kreuzkümmel zufügen mit Salz und Pfeffer würzen. Als Bett in tiefem Teller anrichten. Kräuterpflanzerl daraufsetzen, Joghurthäubchen auf das Pflanzerl setzen, mit Kerbelsträußchen garnieren.