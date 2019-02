Mangold-Linsenbratlinge

Die mehlig kochenden Kartoffeln gut ausdämpfen lassen, schälen und durch die Kartoffelpresse drücken. Die Stiele von den Mangoldblättern in kleine Stücke, die geputzten Egerlinge in Spalten schneiden. Die Chilischote und die Frühlingszwiebeln in Röllchen schneiden und alles zusammen mit Stiften von geschälter Karotte in heißem Olivenöl angehen lassen. Blättchen von gelber Paprika zufügen, mit etwas Gemüsebrühe angießen, mit Salz und Pfeffer würzen.